CPB verwacht aanhoudend sterke groei economie

Den Haag - De Nederlandse economie blijft voorlopig stevig groeien. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.