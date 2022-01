Galapagos benoemt Paul Stoffels als ceo

Dr. Paul Stoffels, die nu een topfunctie bij het Amerikaanse Johnson & Johnson vervult, meldt zich aangetrokken te voelen tot de ondernemende cultuur en het niet-aflatende streven naar innovatie bij Galapagos, de sterke R&D-capaciteiten en de groeiende commerciële footprint. Hij is vastbesloten om trouw te blijven aan de missie van het bedrijf om nieuwe werkingsmechanismen van geneesmiddelen naar patiënten te brengen die nieuwe behandelingsopties nodig hebben.

Onno van de Stolpe is ’vereerd’ het stokje over te kunnen dragen aan Paul. „Als medeoprichter en bestuurslid in de beginjaren, begrijpt Paul onze roots en wie we vandaag zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Pauls strategisch en inspirerend leiderschap, evenals zijn diepgaande kennis over de sector en Galapagos, hem de juiste volgende ceo maken om waarde te creëren voor alle stakeholders, inclusief investeerders, aandeelhouders en patiënten.”