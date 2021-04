’Robots scheppen banen’

V.l.n.r. Baas Dennis Gommans van DHL Beringe, directeur Saskia van der Laak van Field Lab Robotics, eigenaar Michael Vermeer van Robomotive en LIOF-voorman Tys van Elk.

Bij Limburg denk je aan het goede leven. Lekker eten, drinken, flaneren over het Vrijthof of door het bronsgroen eikenhout. In deze arcadische provincie verwacht je geen robots. Toch is er in Roermond een proefcentrum.