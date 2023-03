Kopstuk bij Saoedische bank vertrekt na fiasco Credit Suisse

Het vertrek van de voorzitter volgt ruim een week nadat hij met zijn opmerkingen over de noodlijdende Zwitserse bank een koersval van het aandeel veroorzaakte.

Ammar al-Khudairy, die in 2021 voorzitter werd van SNB, zei op 15 maart in een interview met Bloomberg TV dat de bank absoluut niet van plan was om extra te investeren in Credit Suisse. De voorzitter legde nog wel uit dat dit niet kon wegens geldende regels en dat Credit Suisse ook niet om hulp heeft gevraagd, maar het kwaad was al geschied. Na zijn opmerking kelderde het aandeel Credit Suisse bijna een kwart in waarde.

Vergrootglas

Volgens de voorzitter was die koersval „volledig ongegrond.” De wereldwijde bankensector was door het omvallen van de Amerikaanse regionale banken Silicon Valley Bank en de Signature Bank echter onder een vergrootglas komen te liggen en op elk bericht over de sector werd nerveus gereageerd door beleggers. De aandelenkoers van Credit Suisse, die al flink was gekelderd door een reeks van schandalen bij de bank, bleef dan ook onder druk staan.

Uiteindelijk werd Credit Suisse op zondag 19 maart overgenomen door zijn grotere Zwitserse rivaal UBS, onder dwang van de Zwitserse autoriteiten. UBS koopt Credit Suisse echter tegen een flinke korting.

De Saoedische geldschieter, die eind vorig jaar nog zo’n 1,4 miljard euro in Credit Suisse investeerde, zag daardoor zijn belang van bijna 10 procent in de Zwitserse bank met bijna een miljard euro in waarde dalen. Topman Saeed Mohammed al-Ghamdi van SNB zal de rol van voorzitter overnemen van Ammar al-Khudairy.