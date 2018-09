Fiscus België screent privéjets

Uit de gelekte Paradise Papers bleek dat opvallend veel privéjets gebruikt werden om euro’s aan heffingen voor btw te onttrekken.

Andere gevallen toonden hoe de jet belastingvrij via een exotische postbussenconstructie buiten de fiscus werd gehouden.

Lewis Hamilton

Een schrijnend geval, aldus De Tijd, was voor de Belgische fiscus de Bombardier Challenger 605, van Formule-1 racer Lewis Hamilton die was ingeschreven op het eiland Man. Andere vliegtuigen van Belgen bleken kort na registratie in belastingparadijzen te landen in België en hier nauwelijks belasting over af te dragen.

In de Paradise Papers werden ook constructies met de Nederlandse Antillen gevonden.