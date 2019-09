Dekkingsgraad ABP zakt onder 90%

Dat betekent dat er voor elke euro aan pensioen die nu en in de toekomst uit moet worden gekeerd, er nog maar ruim 88 cent in de kas van het fonds zit. De daling wordt veroorzaakt door een matige beursmaand en hard dalende rentes. „Deelnemers zien dat er meer geld in kas is dan ooit tevoren, maar dat toch een verlaging van pensioen dreigt. Dat is echt niet meer uit te leggen”, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann.

ABP verloor in augustus ruim 5 procentpunt aan dekkingsgraad. De verdere daling betekent dat de dreigende kortingen aan het einde van het jaar alleen maar groter dreigen te worden. Met de huidige stand van zaken zou het ambtenarenfonds eind dit jaar de pensioenen met 6 tot 7 procent moeten korten.

Uitsmeren

Die korting mag wel uitgesmeerd worden over tien jaar. Daarbij geldt dat alleen de korting in het eerste jaar onvoorwaardelijk is. Als het fonds daarna genoeg herstelt, kan de rest van de uitgesmeerde korting nog voorkomen worden.