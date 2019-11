’Waar kun je in Randstad nou 130 rijden?’

Grand-medewerkster Kirsten Pleijsier tussen Frits Huffnagel en galeriehouder Philip van Zwieten.

„Daar hebben wij in het westen toch geen last van?”, grijnsde tv-presentator en voormalig VVD-wethouder Frits Huffnagel tijdens het intieme Diner en Rouge in het Amsterdamse hotel The Grand. Hij doelde op de beperking van de maximumsnelheid tot 100 kilometer. „Waar kun je in de Randstad nou 130 rijden?”