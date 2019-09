Nikkei licht lager in afwachting Fed

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een min van 0,2 procent de dag uit op 21.960,71 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in augustus voor de negende maand op rij is afgenomen. De daling was wel minder dan economen hadden voorzien. Vooral de uitvoer van auto's, auto-onderdelen en halfgeleiderproducten stond onder druk.

De Japanse oliebedrijven leverden een deel van de forse winsten van een dag eerder weer in. Volgens de Saudische energieminister zal de olieproductie van Saudi-Arabië eind september weer volledig hersteld zijn, na de droneaanvallen afgelopen weekend. Inpex zakte 4,2 procent en Japan Petroleum Exploration verloor 1 procent aan.

China

Sony daalde 2,2 procent. Het elektronicaconcern is niet van plan om gehoor te geven aan de oproep van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb om zijn chipdivisie van de hand te doen. Volgens Sony is de halfgeleidertak nodig voor groei.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De Chinese oliebedrijven PetroChina en CNOOC zakten 1,9 procent en 1,1 procent. De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan. In Sydney verloor de All Ordinaries 0,2 procent. De Australische olieconcerns Santos en Woodside Petroleum daalden 1,5 procent en 2,7 procent.