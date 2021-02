’ByteDance verkoopt TikTok niet na vertrek Trump’

Dat meldt de krant South China Morning Post op basis van een ingewijde bron. Trump had met een presidentieel decreet bevolen dat TikTok in de VS verboden zou worden zolang de app in Chinese handen is, maar de nieuwe regering van Joe Biden stak daar deze week een stokje voor.

Terwijl er meerdere rechtszaken werden gevoerd om de gedwongen verkoop tegen te houden, had ByteDance al een concept-akkoord gesloten met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle en winkelketen Walmart. Maar, zo zegt een bron tegen de South China Morning Post, die deal was vooral bedoeld om de regering-Trump in zijn eisen tegemoet te komen. "Trump is nu vertrokken, en met hem de bestaansreden van de deal", aldus de ingewijde.

Dat de gedwongen verkoop van TikTok voorlopig niet hoeft door te gaan, werd afgelopen week gemeld door The Wall Street Journal. Het Witte Huis maakte bekend de vermeende veiligheidsrisico's van de app nog eens nader te onderzoeken. De regering-Biden heeft een rechtszaak over een ophanden zijnde verbod op de app tot nader order opgeschort. De gedwongen verkoop van de app was door een reeks juridische overwinningen door TikTok-moeder ByteDance eerder al uitgesteld.

De bron van de South China Morning Post zegt dat ByteDance momenteel een nieuwe structuur voor zijn Amerikaanse activiteiten aan het overwegen is.

Onder Trump zetten de Verenigde Staten hoog in tegen bedrijven die een veiligheidsrisico vormen, bijvoorbeeld omdat ze te nauwe banden hebben met de Chinese overheid of het leger van dat land. Ten aanzien van ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, was het grootste bezwaar dat de gegevens van alle gebruikers in China werd opgeslagen. ByteDance liet weten bereid te zijn die data in de VS op te slaan, maar dat was voor de regering-Trump onvoldoende.