Nieuwe anekdotes over beroemde kunstenaars ’Er zijn genoeg valse Karel Appels ...’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Nico Koster (l.), Mark van den Tempel (m.)en Diederik Stevens, schrijver van het boek Ezel in Parijs, dat eerder dit jaar verscheen. Ⓒ Foto Diana Kok

,,In Amsterdam ken ik genoeg plekken, waar valse schilderijen van Karel Appel hangen. Ik vind dat heel sneu voor die mensen maar ik ga ze dat niet vertellen”. Het is één van de boeiende uitpraken van fotograaf en voormalig galeriehouder Nico Koster, in het boek Cobra, Koster en meer.