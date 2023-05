Ondernemers zien het zonniger in, vooral in de horeca

Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW, die vier keer per jaar gehouden wordt.

Verwachtingen

In 2022 schommelde het ondernemersvertrouwen nogal. Was het in het tweede kwartaal nog 16,8, in het vierde kwartaal was het -0,9. Nu zijn ondernemers dus redelijk positief. Zij hebben ook betere verwachtingen over het economisch klimaat dan een kwartaal eerder.

Vooral horeca-ondernemers zijn positief over de gerealiseerde en verwachte omzet. In het vorige kwartaal waren zij daar nog negatief over. Zij hebben nu ook meer vertrouwen in de economie.

Ondernemers in de bouw hebben het meeste vertrouwen. Zij zijn veel positiever gestemd over de ontwikkeling van de productie dan een kwartaal eerder. Over de totale orderpositie en de verwachte personeelssterkte zijn ze wat minder optimistisch, maar nog steeds positief.

Autohandel

Wie een bedrijf heeft in de autohandel of -reparatie, is over het algemeen negatiever geworden. Deze ondernemers hebben een minder goed gevoel over de voorraden dan een kwartaal eerder. Ook hebben zij minder hoge verwachtingen voor de aankomende maanden.

In de bedrijfstakken cultuur sport en recreatie, vervoer en opslag, informatie en communicatie, groothandel en handelsbemiddeling en zakelijke dienstverlening zijn de verwachtingen over het economisch klimaat omgeslagen naar positief. Een kwartaal eerder waren de verwachtingen in alle bedrijfstakken negatief.