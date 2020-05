OCI zet meer kunstmest af, houdt aan jaarprognose vast

De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 811 miljoen dollar. Dat was ruim een derde meer dan in dezelfde periode in 2019. OCI krikte het verkochte volume op met 60 procent. De prijzen gingen in de periode wel omlaag. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde aanzienlijk tot 193 miljoen dollar. Onder de streep bleef net als vorig jaar een verlies van 82 miljoen dollar.