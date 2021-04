Dit zijn de nieuwe iMac, iPad en Apple TV

Verder presenteerde het bedrijf de langverwachte AirTag, een tracker die aan allerlei producten kan worden gehangen zodat deze makkelijk terug te vinden zijn als ze kwijt zijn geraakt.

De AirTag. Ⓒ ANP/ REUTERS

De iMac heeft nu een eigen Apple-chip in plaats van de Intel-processor uit de vorige modellen. Eind vorig jaar introduceerde Apple al een aantal laptops met die eigen chip.

De desktopcomputer heeft verder een nieuw ontwerp gekregen met dezelfde rechte zijkanten en afgeronde hoeken als de nieuwste iPhones en is verkrijgbaar in zeven kleuren.

Daarmee grijpt Apple terug op de eerste iMac die oprichter Steve Jobs onthulde nadat hij in 1997 was teruggekeerd bij het bedrijf. Ook krijgt de desktopcomputer voor het eerst vingerafdrukherkenning, via het toetsenbord.

Snellere iPad

De nieuwe iPad Pro heeft nu voor het eerst dezelfde chip als de laptops en de iMac, de M1. Voorheen maakten de topmodellen en tablets nog gebruik van een verbeterde versie van de iPhone chips.

Daarmee is de nieuwe iPad Pro 50 procent sneller dan de vorige generatie. Ook krijgt het tablet een 5G-chip voor sneller draadloos internet en een beter scherm met zogeheten MicroLED-technologie in de grotere versie.

De nieuwste Apple TV. Ⓒ ANP / HH

Verder kwam Apple met een nieuwe versie van zijn tv-box Apple TV. Die kreeg een snellere processor. Ook was er een nieuwe paarse versie van de iPhone 12 en iPhone 12 Mini.

Volger

De AirTag is een schijfje dat aan bijvoorbeeld een sleutelbos, de halsband van de hond of in een portemonnee kan worden gestopt. Die tracker werd al een aantal keer verwacht maar is nu officieel aangekondigd. Eenmaal in gebruik kan het voorwerp waar het aan vast zit met de Vind mijn-app worden gezocht.

Het product lijkt daarmee op vergelijkbare trackers van Tile en Samsung. Apple zegt dat er meer dan 1 miljard apparaten verkocht zijn die de signalen van de AirTags kunnen oppikken.