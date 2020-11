’Je pensioen halen is niet vanzelfsprekend’

V.l.n.r. ECT-ceo Leo Ruijs, manager arbeidsvoorwaarden Leon Niemandsverdriet, Ron Vogelaar en Debby Krens. Ⓒ Foto Valerie Kuypers

Amsterdam - Of je nou jong of oud bent, het is verstandig je eens te verdiepen in je financiële plaatje, en daar hoort je pensioen bij. Dat was de belangrijkste boodschap van koningin Máxima, die dinsdag ter gelegenheid van de Pensioen3daagse digitaal in gesprek ging met medewerkers van het Rotterdamse havenbedrijf ECT.