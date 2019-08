De Volksbank weerstaat ongunstig renteklimaat

Mede door lagere rente-inkomsten zakten de totale baten naar 471 miljoen euro, van 480 miljoen euro een jaar terug. Maar daar tegenover stond dat de operationele lasten ook omlaaggingen. Onder de streep bedroeg de winst 154 miljoen euro, tegen 149 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

Het aantal klanten met een betaalrekening steeg met 43.000 tot ruim 1,5 miljoen. Alles bij elkaar beheert het concern nu 38,5 miljard euro spaargeld. De hypotheekportefeuille is opgelopen tot 48,5 miljard euro. "De Volksbank heeft een prima eerste halfjaar van 2019 achter de rug", concludeert directievoorzitter Maurice Oostendorp.

Bestrijding witwassen

De bankensector in zijn geheel heeft het de laatste tijd moeilijk door de aanhoudend lage rente. De Volksbank verwacht dat de rente-inkomsten ook in de tweede helft van het jaar onder druk zullen staan. Dat moet over heel 2019 resulteren in een winst die in lijn zal zijn met die van vorig jaar.

Net als bij de andere Nederlandse banken heeft het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering ook "voortdurend aandacht" van de Volksbank. Daarbij worden klanten met doorlopende kredieten en aflossingsvrije hypotheken "proactief" geïnformeerd. Verdere details geeft de Volksbank niet in zijn halfjaarbericht.

Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. De Volksbank kijkt nu weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan. De bank rekent erop dat NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert, ergens in de tweede helft van 2019 weer met een voortgangsrapportage komt. Dat rapport zal waarschijnlijk belangrijk zijn voor de regering bij het nemen van een besluit over een eventueel zelfstandige toekomst.