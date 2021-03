Staaldilemma in de IJmond: werk of gezondheid?

Sport

Oudste vrouw ter wereld Kane Tanaka (118) gaat met olympische vlam ’lopen’

Ze is bijna net zo oud als de moderne Olympische Spelen, want die werden voor het eerst gehouden in 1896. Kane Tanaka is 118 jaar oud en bereidt zich voor om bij de opening van de Spelen in Tokio met de olympische vlam te gaan ’lopen’. Wel met behulp van haar kleinzoon en haar achterkleindochter.