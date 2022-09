Premium Het beste van De Telegraaf

Driekwart pensionado’s leverde in 2021 al koopkracht in

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In 2021 hadden we iets meer te besteden dan in 2020: de koopkracht ging er met 0,3% op vooruit. Dat is de kleinste plus van de afgelopen jaren en bovendien ongelijk verdeeld: waar 60% van de werkenden wat meer kon uitgeven, ging driekwart van de gepensioneerden erop achteruit.