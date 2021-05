Nederlanders dol op dure smartphone

De gemiddelde verkoopprijs waarvoor de telefoons over de toonbank gingen, steeg van rond de €300 naar boven de €500, wat volgens de marktonderzoekers vooral te danken was aan nieuwe toestellen die geschikt zijn voor 5G, zoals de iPhone 12, de Samsung S21 en nieuwe modellen van Oppo en OnePlus. Van de tien meest verkochte toestellen, waren behoorden er negen tot de zogeheten ’vlaggeschipmodellen’, de toplijnen, van Apple en Samsung.

De totale verkopen in Nederland groeiden met 14% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, waarin Samsung marktleider bleef. In de duurdere segmenten moet Samsung echter Apple voor zich laten.

In die categorieën staat het snelgroeiende OnePlus derde achter Samsung. OnePlus is de op één na snelste groeier in Nederland, achter Xiaomi, dat vooral in de lagere prijscategorieën actief is. Huawei lijkt volledig verdwenen en LG, dat vorige maand bekendmaakte te stoppen met smartphones, leverde 84% in.

V

an de verkopen in Nederland betrof 60% van de telefoons een model dat geschikt is voor 5G-communicatie.