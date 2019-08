Advies voor Noors staatsfonds: Zet mes in blootstelling aan Europa

Historisch gezien heeft het staatsfonds altijd een grotere blootstelling gehad aan Europese aandelen en een onderwogen positie in aandelen uit de VS. Volgens de Noorse centrale bank is deze strategie niet langer meer noodzakelijk. De Noorse ministerie van Financiën moet uiteindelijk de knoop gaan doorhakken of het advies van de Noorse centrale bank wordt opgevolgd.

Het in 1990 opgerichte fonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. Met dat geld investeren de Noren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld, waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé.

In n het tweede kwartaal behaalde het Noorse staatsinvesteringsfonds nog een rendement op zijn beleggingen behaald van 3%, ofwel 256 miljard kroon, omgerekend 25,7 miljard euro. De totale marktwaarde van het grootste staatsbeleggingsfonds ter wereld lag aan het einde van het afgelopen kwartaal op omgerekend circa €921 miljard.