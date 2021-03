Aanval AEX op slot boven 700 punten mislukt

De AEX sloot 0,2% hoger op 697,9 punten, na bij opening op 700,6 punten te zijn beland.

De AEX heeft de hoogste slotstand ooit van 701,56 punten, die op 4 september 2000 werd bereikt, wel heel duidelijk in het vizier. Evenals het absolute record van 703,18 punten dat een dag later werd bereikt.

De AMX pakte er 0,1% bij op 1017,2 punten.

Rugwind

De Duitse DAX won 0,2%. Bondskanselier Merkel voert de druk op de Duitse deelstaten op om zich aan een afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden na het snel stijgende aantal nieuwe infecties. Optimisme leefde onder Duitse exporteurs. Volgens de nieuwste Ifo-index stegen in maart de exportverwachtingen voor de industrie van 11,9 punten naar 24,9 punten. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2011.

De Britse FTSE daalde 0,2%, de CAC-40 in Parijs klom 0,3%.

New York verliest

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,3% lager. De Nasdaq-index leverde 0,9% in.

’s Middags kwam het bericht dat het containerschip Ever Given in het Suezkanaal is losgetrokken. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management noemt dit weinig relevant voor de beurs. Hij denkt dat het een kwestie van tijd is alvorens de AEX een nieuw record gaat neerzetten. „Het algehele beurssentiment blijft goed, vooral dankzij de hoop op een heropening van de economieën. Daar staat wel tegenover dat het met de besmettingscijfers in Europa nog niet de goede kant opgaat.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) stelt dat er vandaag weinig richtinggevend nieuws is. „De problemen bij een hedgefonds zijn net als die rond GameStop eerder dit jaar een losstaande gebeurtenis. De ontwikkelingen rond het containerschip zijn ook niet erg relevant voor de financiële markten. Ik zie het vooral als een symbool van globalisering en kwetsbare supply chains.”

Hij blijft positief over aandelen. ,,Er is de laatste weken sprake geweest van een herbalancering op de beurzen dankzij de sterke opmars van goedkope waardeaandelen en de terugval van dure groeiaandelen. Met het vooruitzicht van een toename van het aantal vaccinaties, de heropening van economieën en gunstige bedrijfscijfers kunnen de beurskoersen in het tweede kwartaal over een breed front verder stijgen. Dat de AEX mogelijk binnenkort een nieuwe top neerzet, zie ik als een teken van kracht.”

Defensief in trek

De zogenoemde defensieve aandelen, veelal bedrijven die een jaarlijks een gestage winstgroei laten zien, eindigde bovenin de AEX. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever en Heineken deden het met plussen van 1,6% en 1,1% goed.

De dataverwerkers Relx en Wolters Kluwer wonnen 1,3% respectievelijk 1,5%.

Technologieaandelen hadden het zwaar. Betalingsverwerker Adyen ging 1,7% omlaag.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway leverde 1,3% in. Concurrent Deliveroo heeft de bovengrens van zijn introductieprijs voor de gang naar de Britse beurs woensdag verlaagd.

Bij de middelgrote fondsen eindigden PostNL en bodemonderzoeker Fugro met winsten van 3,6% respectievelijk 3,5% aan kop.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties zakte 1%, na vrijdag nog stevig te zijn gestegen dankzij een meevallend jaarbericht.

Bij de smallcaps viel Avantium met 6,7% winst op, nadat directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer zich zondag bij het televisieprogramma Business Class positief uitliet over de producent van bioplastic.

Nigel Farage

Het fonds DGB van Selwyn Duijvestijn steeg op de lokale markt 9,3%. Het meldde zondag dat Brexit-campagnevoerder en marketeer Nigel Farage aan boord is.

