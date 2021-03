AEX toch weer op 700 punten

De AEX staat tijdens lunchtijd op ruim 700 punten, na bij opening al even boven deze grens te zijn gebroken. Het nieuws over het vlot trekken van containerschip Ever Green en hoop op een snelle heropening van de economieën bieden beleggers optimisme. Relx en Besi gaan aan kop. De komst van Nigel Farage bij DGB stuwt dat fonds fors hoger in de lokale markt.

De AEX staat om kwart over twaalf 0,5% hoger op 700,5 punten. De AMX pakt er 0,2% bij op 1017,6 punten.

De plus voor de AEX, die op jacht is naar het record van 703,18 punten intraday op 5 september 2000, is maar een kleine, aldus brokers.

Rugwind

De Duitse DAX wint 0,2%. Bondskanselier Merkel voert de druk op de Duitse deelstaten op om zich aan een afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden na het snel stijgende aantal nieuwe infecties. Optimisme leefde onder Duitse exporteurs. Volgens de nieuwste Ifo-index stegen in maart de exportverwachtingen voor de industrie van 11,9 punten naar 24,9 punten. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2011.

De Britse FTSE daalt 0,2%, de CAC-40 in Parijs klimt 0,3%.

New York verliest

Futures voor opening van de beurzen in New York staan voor de Dow Jones 0,4% en voor de Nasdaq 0,3% lager.

Vrijdag komen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten, waar een stevige toename van banen wordt verwacht dankzij de steunpakketten.

Bekijk ook: Geld verdienen aan data uit de ruimte

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management denkt dat het een kwestie van tijd is alvorens de AEX een nieuw record gaan neerzetten. „Beleggers zijn nu wat voorzichtig, doordat het Amerikaanse hedgefonds Archegos zich vrijdag gedwongen zag forse aandelenposities af te bouwen.”

Schutte gaat er vooralsnog vanuit dat het bij een rimpeling blijft. „Waarschijnlijk krijgen we vanmiddag een beter beeld en wordt duidelijk in hoeverre Amerikaanse banken hierdoor getroffen worden. Het algehele beurssentiment blijft goed, vooral dankzij de hoop op een heropening van de economieën. Daar staat wel tegenover dat het met de besmettingscijfers in Europa nog niet de goede kant opgaat.”

Relx leidt

Bij de hoofdfondsen staat chiptoeleverancier Besi met een winst van 2,1% bovenaan. Dataverwerker Relx stijgt 1,6%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield koerst met een verlies van 1,2% onderin de AEX. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway levert 0,7% in. Concurrent Deliveroo heeft de bovengrens van zijn introductieprijs voor de gang naar de Britse beurs woensdag verlaagd.

Bij de middelgrote fondsen staat PostNL met een winst van 1,9% aan kop.

Bodemonderzoeker Fugro (+1,5%) voegt Marc de Jong, voorheen ceo bij LM Wind Power, toe tot zijn bestuur. Hij is ook bestuurder bij Deense private-equitybedrijven en zit in de raad van commissarissen bij ASM International.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties vult hier met 2% verlies de bodem.

Bij de smallcaps valt Avantium met 6% winst op, nadat directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer zich zondag bij het televisieprogramma Business Class positief uitliet over de producent van bioplastic.

Nigel Farage

Het fonds DGB van Selwyn Duijvestijn stijgt 8%. Het meldde zondag dat Brexit-campagnevoerder en marketeer Nigel Farage aan boord is.

Bekijk ook: Beursfonds schakelt brexiteer Farage in

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.