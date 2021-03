Relx en Besi duwen AEX richting 700 punten

Amsterdam - De AEX is maandag even door de grens van 700 punten gegaan, en is bij een optimstische handel op weg zijn twintig jaar oude record te breken. Het nieuws over het vlot trekken van containerschip Ever Green en winsten in Azië bieden beleggers optimisme. Relx en Besi gaan aan kop. De komst van Nigel Farage bij DGB stuwt dat fonds fors hoger in de lokale markt.