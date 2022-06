’Denk mee met werknemer’

Terwijl veel horeca-ondernemers wakker liggen van het tekort aan personeel, legde Joosten rustig uit waarom zij goed kan slapen: „Wij bieden een werkweek van vier dagen. Met voldoende weekeindes vrij. Wie korter wil werken is net zo welkom. Het gaat erom dat je meedenkt met de werknemers.”

Daarnaast is het in de ogen van de cateraar uit Roosteren van belang dat er goede doorgroei-mogelijkheden zijn. „In functies en in beloning. Je moet mensen opleiden. Bovendien moeten zij genoeg tijd hebben voor échte pauzes. Werknemers moeten ook de verjaardag van hun partner en hun kinderen thuis kunnen meevieren.” Ze verzekert: „Je moet absoluut nieuw denken! Veel tijd investeren in het personeel. Als iemand een probleem heeft, moet je hulp bieden.” Kortom, persoonlijk betrokken zijn bij iedereen, of zoals Joosten het samenvat: „De achterdeur dichthouden!”

Om ook in de toekomst genoeg mensen te kunnen vinden, start Joosten, Zakenvrouw van het Jaar 2014, haar eigen opleidingen in haar kasteel Rijckholt: „Voor de 30 plaatsen van de koksopleiding, die in september start, hebben 25 jongeren zich al gemeld. In februari hopen we te starten met de opleiding voor gastheren en -vrouwen.”

Joosten was met andere Zakenvrouwen van het Jaar, ofwel winnaressen van de Prix Veuve Clicquot, te gast bij mega-zuivelverpakker Mireille Kaptein. „De jaarlijkse reünie is dit keer hier”, zei Kaptein in haar ultramoderne bedrijf in Heiloo. Zijzelf is overigens Zakenvrouw van het Jaar 2019 én van 2020, een unicum door corona.

Zakenvrouwen van het Jaar v.l.n.r. Scarlett Kwekkeboom (2001), Jacqueline Zuidweg (2012), Annick van de Geest (1987) en Elske Doets (2017). Ⓒ Aardenburg & De Vries

Zakenvrouw vh Jaar 2019 en 2020 Mireille Kaptein Ⓒ Aardenburg & De Vries

,,Wij exporteren naar 55 landen”, klonk het over de verpakte kaas en zuivel, waaronder de pakjes Echte Boter met de goudkleurige wikkels. „Misschien gaan we die kleur veranderen”, zei Kaptein, „en komt er geen klassieke molen meer op te staan, maar een moderne windmolen.”

De bouw van een nieuwe kaassmelterij in Heiloo laat nog even op zich wachten: ook de bouw kampt met personeelskrapte. „De volgende winnaar van de Zakenvrouw-prijs zou een vrouwelijke aannemer moeten zijn”, grapte schuldsaneerder Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw 2012. „Dan hebben we een goede ingang!”

Zakenvrouw van het Jaar Lia van den Berg (1999) met Paulien Wesselink, oprichtster van O My Bag, die voriga jaar de eerste Bold Woman Award won voor aanstormend talent. Ⓒ Aardenburg & De Vries

De huidige titelhoudster is Marinka Nooteboom, van het gelijknamige trailerbedrijf in Wijchen. Wie op de weg zit, komt haar achternaam een paar keer per dag tegen.

De prijs is bedoeld als stimulans voor vrouwelijk ondernemerschap en vrouwelijk management. Alle prijswinnaars kregen te maken met een stortvloed aan uitnodigingen voor lezingen en bijzondere bijeenkomsten, met nieuwe mogelijkheen door het snel uitbreidende netwerk, met meer naamsbekendheid van het bedrijf en met een positief effect op het personeel.

De jury, onder leiding van Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, komt half juli weer bijeen.

