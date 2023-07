Starter krijgt langzaam voet tussen de deur op woningmarkt

In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar is de huizenmarkt iets aangetrokken. Er werden 2% meer hypotheken aangevraagd. Vooral het aantal aanvragen om een woning te kopen steeg van iets meer dan 55.000 naar iets meer dan 60.000. Het gemiddelde hypotheekbedrag was ruim €330.000. Dat is 6,7% minder dan een jaar ervoor, maar wel 2% meer dan in het eerste kwartaal.

Starter

Hypotheek Data Netwerk onderscheidt starters in drie categorieën: jong (met complex, vaak flexibel inkomen, gemiddeld hypotheekbedrag €250.000), stabiel (vast inkomen, gemiddeld hypotheekbedrag €293.000) en starter hoog segment, die voor een duurder huis kiest (gemiddeld ruim €430.000) en als enige categorie starters geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit.

Alle drie de groepen konden vaker een hypotheek afsluiten in het tweede kwartaal van 2023 dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De ’starter stabiel’ kreeg zelfs 24% vaker een voet tussen de deur. In de provincie Utrecht kwam de ’starter jong’ er zelfs 54% vaker tussen.

Er werden vooral minder hypotheken overgesloten. Door de gestegen rente heeft dit nog maar weinig meerwaarde. Ook gepensioneerden en ondernemers namen minder vaak een nieuwe hypotheek dan een jaar eerder. Er werden ook minder hypotheken afgesloten voor nieuwbouwwoningen. Meer dan een op de zeven woningkopers koos er wel voor energiebesparende maatregelen mee te financieren.