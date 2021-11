Beursblog: winst ASML en ASMI duwt AEX boven 820 punten

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX is vrijdag nipt hoger van start gegaan. Technologiefondsen ASML en ASMI leiden de opmars. Zorgen zijn over vastgoedbeleggingen in China na een gemiste obligatiebetaling drukken de stemming. In Azië staan beurzen in het rood, terwijl op Wall Street de S&P 500 en Nasdaq records heeft bereikt.