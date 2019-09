Abonnement op tweedehands kinderfietsen

Het idee voor de service werd bedacht tijdens een mastervak aan de Universiteit van Utrecht als een fictieve duurzame startup. De pitch van studenten Karlien de Boer, Doora Millenaar, Gwen Aartsma, Casparis Beyer en Sacha van Wetten werd zo goed ontvangen dat ze besloten er daadwerkelijk een bedrijf van te maken.

Fietsendepots

De startup wil niet alleen ouders ontlasten maar vooral het aantal afgedankte kinderfietsen reduceren. „We werken uitsluitend met tweedehands fietsjes die we via Marktplaats, kringloopwinkels en gemeentelijke fietsendepots aanschaffen. Daar zijn zóveel fietsen te vinden die nog een tweede leven verdienen”, zegt Casparis Beyer.

Ouders met een BikeFlip-abonnement betalen €12,50 per maand en ontvangen daarvoor zo vaak als nodig een grotere fiets voor hun kroost. De ondernemers kopen de fietsen nu nog in op aanvraag, maar er zijn plannen voor een loods om het assortiment te stallen.

Werkplaats

„We zitten echt in de beginfase”, vertelt Sacha van Wetten. „We zitten vol met ideeën, zoals een werkplaats waar de fietsen worden opgeknapt door bijvoorbeeld ouderen of statushouders. Maar vooralsnog concentreren we ons op het goed in de markt zetten van het concept. We beperken onze service daarom voorlopig tot Amsterdam. Pas als het vlekkeloos loopt, gaan we verder uitrollen.”