Exorbitante rekening na kortsluiting bij senioren: €5000 voor reparatie

Premium Columns

In Frankrijk is nog plek voor humor in de politiek

Er is een wereld van verschil tussen Franse en Nederlandse politici. Hollandse Tweede Kamerleden zullen niet zo snel hun partner, kind of ex aannemen als parlementair assistent of sjoemelen met geheime rekeningen in belastingparadijzen. Maar los daarvan doen hun Franse collega’s het op veel vlakken ...