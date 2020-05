Slachterij Vion hermetisch afgesloten: 18 busjes met arbeidsmigranten te vol

Het gaat om een besluit van de Veiligheidsregio, benadrukt het ministerie. Met dranghekken en politieauto’s is de toegang tot het bedrijf afgesloten. Wat het besluit precies inhoudt, is nog onduidelijk. Woordvoerders van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en van de gemeente Apeldoorn weigerden commentaar. Ook Vion wilde nog niets kwijt over de situatie.

Gesloten

Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus. Of deze vestiging van Vion ook voor langere tijd dicht moet, is onduidelijk.

Slachtreus Vion kwam enkele dagen geleden ook al in opspraak toen 147 van de 657 werknemers van de slachterij in Groenlo positief getest waren op het coronavirus nadat enkele werknemers ziek waren geworden in het Achterhoekse slachthuis.

Schouten

Minister Carola Schouten (Landbouw) sprak dinsdagavond nog met vertegenwoordigers van de vleesverwerkende industrie, over hoe zij van plan zijn hun werknemers beter te beschermen tegen besmetting met corona. Schouten riep de sector een dag eerder op met plannen te komen voor de bescherming van hun werknemers. „En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei de minister toen. Ze doelde daarmee op de verplichte aanwezigheid van controleurs bij slachterijen. Als die worden teruggetrokken uit een slachterij, moet die de deuren sluiten.

Het vervoer van de werknemers werd na het gesprek expliciet genoemd als punt van aandacht, door zowel Schouten als door Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector.

Anderhalve meter

In Apeldoorn werken 531 werknemers. Vion kondigde maandag nog striktere maatregelen aan. Werknemers zouden met meerdere busjes naar het werk gaan en de anderhalve meter zou in acht worden.

Bonden waarschuwden al langer voor misstanden bij slachterijen. Niet alleen op de werkvloer zouden de regels worden overtreden. Ook qua huisvesting zitten arbeidsmigranten vaak veel te dicht op elkaar. Daarnaast is er vaak een koppeling tussen de werkgeven en de huisvesting, zodat de werknemers geen keuze hebben.