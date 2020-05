Slachtreus Vion lapt vervoersafspraken aan zijn laars

Op last van voorzitter Ton Heerts van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is ingegrepen. De directie van Vion wordt verweten zich niet aan de afspraken te hebben gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. „Dinsdag nog had ik er vertrouwen in dat Vion zich aan alle afspraken zou houden”, zegt Heerts. „Ik heb gezegd dat dat het vertrouwen duurt zo lang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.”

Dinsdagavond sprak Minister Carola Schouten (Landbouw) met vertegenwoordigers van de vleesverwerkende industrie over hoe zij hun werknemers gaan beschermen tegen corona De minister riep de bedrijven al op om met concrete plannen te komen. „En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei de minister toen. Als de controleurs worden teruggetrokken, betekent dat automatisch sluiting van een slachterij. Die zijn namelijk verplicht aanwezig.”

Het vervoer van de werknemers werd na het gesprek expliciet genoemd als punt van aandacht, door zowel Schouten als door Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector.

Niemand mag het terrein in Apeldoorn verlaten. De GGD en de brandweer gaan de lijsten van personeelsleden controleren en vergelijken met die in Groenlo, waar enkele dagen geleden 147 van de 657 werknemers van de slachterij in Groenlo positief getest waren op het coronavirus. Die vestiging is toen gesloten, enkele medewerkers zijn ook ziek geworden.

Quarantaine

Vion (eigendom van landbouworganisatie ZLTO) suggereerde dinsdagmiddag dat de politie ingreep, omdat werknemers uit de slachterij in Groenlo nu in Apeldoorn stonden te slachten. Dit terwijl zij eigenlijk in quarantaine hadden moeten zitten.

„Het is een uitstekende zaak dat de politie nu tracht vast te stellen wat er is gebeurd”, verklaart een woordvoerder van Vion. „En onbegrijpelijk dat daar blijkbaar aanleiding voor is. Voor onze medewerkers en voor de regio is het van groot belang om te weten wat de feiten zijn. Die zijn ons nu nog niet duidelijk. Wij proberen van onze kant op dit moment na te gaan of wij kunnen bijdragen aan wat de feitelijke situatie is. Daarover zijn wij in contact met de Veiligheidsregio en politie.”

Baas van de Veiligheidsregio, voormalig FNV-voorzitter Heerts, maakte zich na de sluiting van de slachterij in Groenlo al zorgen om de positie van arbeidsmigranten. Er werken ook werknemers die op parken in Duitsland wonen en daar kun je de quarantaine niet opleggen.

Verantwoordelijkheid

Vion laat via de woordvoerder weten dat de slachtreus ook geen onderscheid maakt tussen het personeel. „Voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het coronavirus dan ga je netjes in quarantaine en blijf je in quarantaine gedurende twee weken. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Geen enkele uitzondering.” De Vion-woordvoerder wilde hiermee echter niet aangeven of het bedrijf hiermee de verantwoordelijkheid neerlegt bij de uitzendbureau.

Uitzendbureau Horizon Groep wijst echter elke verantwoordelijkheid af. In busjes die arbeidsmigranten vervoeren naar slachterijen zouden alleen personen zitten die bij elkaar in huis wonen, meldt Omroep Gelderland.

Anderhalve meter

In Apeldoorn werken 531 werknemers. Vion kondigde maandag nog striktere maatregelen aan. Werknemers zouden met meerdere busjes naar het werk gaan en de anderhalve meter zou in acht worden genomen.

Bonden waarschuwden al langer voor misstanden bij slachterijen. Niet alleen op de werkvloer zouden de regels worden overtreden. Ook qua huisvesting zitten arbeidsmigranten vaak veel te dicht op elkaar. Daarnaast is er vaak een koppeling tussen de werkgevers en de huisvesting, zodat de werknemers geen keuze hebben.

Niet alleen in Nederland worden slachterijen van Vion gesloten. Eerder deze maand moest de slachter uit Boxtel ook twee slachthuizen in Duitsland sluiten vanwege coronabesmettingen onder het personeel.

Welke dieren kunnen het coronavirus met zich meedragen? En is het vlees uit ‘besmette’ slachterijen veilig? Dat legt viroloog Ab Osterhaus uit in de corona-update. Luister de podcast hier.