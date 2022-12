Premium Het beste van De Telegraaf

Wilde jacht op stikstofruimte moeilijk te stoppen

Door Yteke de Jong en Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Schiphol spendeerde al 16 miljoen euro aan drie boerderijen en overige stikstofrechten. Ⓒ ANP/HH

De Tweede Kamer wil dat de regering een stokje steekt voor de wilde jacht op stikstofruimte onder veehouders. Ook Schiphol, dat naar stikstofrechten struint voor een ontbrekende natuurvergunning, zou ermee moeten stoppen. Maar dat afdwingen gaat zo snel nog niet, aldus het ministerie van LNV. „Het eerlijke verhaal is dat dat heel lastig is. Het is een vrije markt.” Toch klinkt de roep om meer rijksregie en het instellen van een stikstofbank.