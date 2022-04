Column: de moeilijkste tentamenvraag over het nieuwe pensioenakkoord

Premium Buitenland

Rutte op bezoek bij Draghi: ’Import Russisch gas frustrerend, maar wel nodig’

De Italiaanse premier Mario Draghi is het nog niet gelukt om onze premier Mark Rutte over te halen om een plafond in te stellen voor de gasprijs. Wel is Draghi blij met het feit dat Rutte hem heeft verzekerd dat het geen principekwestie voor hem is en hij openstaat voor een discussie hierover. „Dat ...