Analyse: minister van Wonen moet aan de slag met kortere procedures en zak geld

Ⓒ Ronald Bakker

Maar liefst twee inventarisaties van woningbouwlocaties in Nederland verschenen deze week. De eerste was het van Economisch Instituut voor de Bouw op dinsdag, dat weilanden heeft geïnventariseerd voor bouwen in het groen. Dit biedt ruimte voor zeker 500.000 woningen, aldus het EIB. Het huidige tekort is ongeveer 330.000.