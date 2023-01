Staatslieden onder elkaar op nieuwjaarsborrel

Op de vijf uur durende borrel, die ’s middags om drie uur begon, bleek hoe je als cateraar in aanraking komt met de beste kringen. De gastheer werkte 45 jaar bij Van Hecke/Sodexo waarvan 25 jaar als topman. Zijn echtgenote Wilma was er toen al zijn steun en toeverlaat. Negen jaar geleden trad Rijnierse terug als topman van Sodexo Benelux. Hij was voorzitter van belangenvereniging Veneca, bestuurslid van werkgeversvereniging VNO/NCW, de SER en nog veel meer. En hij was lid, heel handig, van zowel CDA als VVD. „Dat doet bijna niemand!”, zei hij ooit. „Gek eigenlijk.” Want zo leer je des te meer mensen kennen!

Frits Korthals Altes (l.) en Willibrord van Beek.

Ondanks het politiek dubbelleven van Rijnierse was de Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit, één van de weinige CDA’ers. Prominente VVD’ers waren in de meerderheid als Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, de Haagse burgemeester Jan van Zanen, ex-minister en ex-MKB-voorzitter Loek Hermans, ex-minister en oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten en ex-commissaris van de koning in Utrecht Willibrord van Beek.

Jan Anthony Bruijn (l.) met Loek Hermans.

„Het blijkt dat ik een kat met negen levens ben”, sprak Rijnierse in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. „Dus ik heb er nog een paar tegoed”, vervolgde hij na de gezondheidsproblemen die voor een belangrijk deel achter hen liggen. „Wilma en ik hebben samen honderd jaar gewerkt en we zijn nog steeds actief in allerlei kringen. Iets terugdoen na vele goede jaren in een prachtig werkzaam leven, doet ons goed.” Hij helpt onder meer de jongeren van Rotterdam-Zuid, de Nierstichting, de voorvechters van orgaandonatie en vele anderen.

Jaap Smit (l.), Leo de Wit (m.) en politiechef Frank Paauw.

Onder degenen die naar Rotterdam kwamen waren ook de Amsterdamse politiechef Frank Paauw, Stephan en Marianne Stokkermans, de directie van Huis ter Duin in Noordwijk en ex-hoofdofficier van justitie in Rotterdam en Amsterdam Leo de Wit, afgezien van de hovenier, de kapper, de deeltijd-chauffeur, de huisarts en de fysiotherapeut van het echtpaar Rijnierse. Ook bijzonder was de komst van de langst zittende minister van Staat, Frits Korthals Altes (91), samen met de nieuwste: Jan Peter Balkenende (66). Hij zwaaide in 2010 af als premier en toch kreeg hij pas afgelopen oktober deze eretitel. Waarom hij niet eerder minister van Staat werd, was reden voor speculatie. Een reden die wordt gehoord is dat prinses Beatrix het tegenhield, omdat het kabinet door zijn toedoen geen toestemming aan de Tweede Kamer vroeg voor het huwelijk van wijlen prins Friso met Mabel. Bijna niemand weet of dit ook zo is.

Ivo Opstelten (l.) en Stephan Stokkermans. Ⓒ Rias Immink

Rijnierse, met zijn staat van dienst ook een soort ’staatsman’, greep zijn kans om een punt te maken, nu het kwartet van Frits Landesbergen even was gestopt. „De media doen voorkomen of er niets goed gaat. Ik protesteer daartegen”, sprak hij met een glas in de hand voordat werd geproost op het nieuwe jaar.

Toch leuk, dat de media zo weer konden bijdragen aan de feestvreugde!