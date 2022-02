Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne ’Wacht met aankoop aandelen tot stof in Oekraïne is neergedaald’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Beleggers op Damrak drukten massaal op de verkoopknop nadat de Russische president Poetin met een grootscheepse aanval in actie kwam tegen buurland Oekraïne. Ⓒ ANP/HH AEX 708.55 -2.66 %

Amsterdam - Met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne is de vrees bij beleggers voor een escalatie van het conflict uitgekomen. In reactie hierop zakten de aandelenmarkten verder weg. Beursexperts denken wel dat bij een optrekken van de stofwolken in Oekraïne het tij kan keren.