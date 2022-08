IJs van Häagen-Dazs teruggeroepen: mogelijk giftige stof

In vanillearoma dat is toegevoegd aan het ijs zitten mogelijk „minimale gehaltes” van de giftige stof, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De woordvoerder van de waakhond kan verder weinig over het gezondheidsrisico zeggen. „Maar we roepen een product niet terug als dat niet nodig is.”

De Amerikaanse producent is niet bereikbaar voor een toelichting.

Smaken

De smaken die worden teruggeroepen zijn Belgian Chocolate (460 ml en 95 ml), Macadamia Nut Brittle (460 ml), Praline & Cream (460 ml) en Duo Vanilla Hazelnut & Caramel Crunch (420 ml). De smaken hebben verschillende houdbaarheidsdata. Wie het ijs terugbrengt, kan op de website van General Mills een formulier vinden om zijn geld terug te krijgen.

In juli moest Häagen-Dazs-producent Genral Mills ook al ijs terugroepen. Het ging toen om Häagen-Dazs Vanilla ijs 460ml, omdat er mogelijk kleine hoeveelheden van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide inzaten. De producent raadde toen aan om het ijs niet te eten.