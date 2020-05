Facebook trekt e-commerce naar zich toe

Zuckerberg noemt Shops een eerste stap om online winkelen via het platform te vergemakkelijken. De winkeltjes zijn zowel toegankelijk via Facebook als Instagram. Vooralsnog moeten bedrijven naast de Facebook Shop wel een een eigen online winkel hebben. Het is namelijk nog niet mogelijk om af te rekenen binnen het platform.

Collectie

„Klanten kunnen nu alleen door de collectie bladeren en favorieten bewaren”, licht een woordvoerster toe. „Maar er wordt al getest met Instagram Checkout.” Deze laatste feature maakt het mogelijk items af te rekenen zonder de Instagram omgeving te verlaten.

Consumenten kunnen Facebook Shops vinden via de Facebook-pagina of het Instagram profiel van een bedrijf. Ook kunnen bedrijven naar hun winkeltje verwijzen via Stories of advertenties. De online winkelruimte moet minimaal zes en kan maximaal dertig producten bevatten.

Integratie

Facebook Shops zal vanaf vandaag uitgerold worden en de komende maanden wereldwijd beschikbaar zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de integratie van nieuwe features binnen Shops waaronder Instagram Shops, Live Shopping features en het koppelen van loyaliteitsprogramma’s.