Analyse: onderzoek pleit pulsvissers veel te laat vrij

Voordat vissers de pulstechniek weer mogen gebruiken, moet de Brusselse bureaucratische molen gaan draaien. Ⓒ ANP

Het verbod op de pulsvisserij, vissen met elektrische schokjes, is volstrekt onnodig. Pulsvissen is zelfs beter voor het onderwaterleven dan visserij via de traditionele boomkor – het opschrikken van vissen met zware kettingen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van ICES, de belangrijkste wetenschappelijke onderzoeksautoriteit op het gebied van zee-ecologie. Hoewel die bevindingen mosterd naar de maaltijd zijn, bieden ze ook zeker handvatten voor visserijminister Carola Schouten.