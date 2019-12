Beurs: olie duwt AEX in rood

De AEX-index noteerde rond 12:40 0,3% lager op 608,8 punten. De Midkap-index doet het maar iets beter, met een 0,1% verlies tot 914,5 punten.

Ook elders in Europa kleuren de koersenborden lichtrood: de Franse CAC-40 staat marginaal in de min, de FTSE100 in Londen gaat 0,2% achteruit, net als de DAX. In Frankfurt is vandaag de laatste handelsdag van het jaar.

De Aziatische beurzen sloten gemengd: verlies in Tokio, dat morgen ook niet meer open is, winst in Hongkong en Shanghai.

Uitschieters

De markt wacht op richtinggevend nieuws. De volumes zullen vandaag en morgen laag zijn. Voor handelaren is de tijd aangebroken om hun portefeuille op te schonen voor een goed begin van het nieuwe jaar.

„De volumes moet je op dit soort dagen even vergeten. Maar bij nieuws zorgen die lage volumes soms wel voor forse uitschieters”, waarschuwt beurshandelaar Rein Schutte van Boer & Olij Vermogensbeheer. Bankaandelen gelden, met energie, als de meest zwakke aandelen in de handel.

Aandelen worden verkocht tegen een euro die afgelopen dagen opvallend aansterkt tegen de dollar. De munt ging naar een bijna vijfmaands hoogtepunt tegen de greenback. Ook goud en zilver gaan afgelopen dagen omhoog.

"De lange rentes lopen wat op, een beetje sneaky stiekem afgelopen tijd"

„Macro-economisch is er niet meteen een reden”, aldus Schutte. „De lange rentes lopen wat op, een beetje sneaky stiekem afgelopen tijd. Er gaan meer landen van de negatieve lange rentes af. Vooral vanwege het optimisme dat Europa wat meer uit de problemen is gekomen. Ook de Brexitonzekerheid is afgekoeld. Het lijkt erop dat we de dieptepunten in de negatieve rentes grosso modo wel gezien hebben.”

De euro noteerde een fractie hoger tot $1,11915. Brentolie verloor terrein. De markt volgens Bloomberg-analisten een markt vol overschot als de winter voorbij is. Bitcoin verloor 1%.

Olie zwak

Van de dalers in de Amsterdamse hoofdgraadmeter is Vopak de grootste (-1,3%). Ook zwaargewichten ASML (-0,5%), Shell (-0,7%) en Unilever (-0,3%) hebben moeite om uit de startblokken te komen.

KPN verloor 0,3%, ondanks een miljoenenboete van consumentenwaakhond ACM.

Metaalbedrijf ArcelorMittal is met +0,7% de grote winnaar bij de eerste handel.

Financials ING, NN Group, ASR en ABN Amro stuwden met hun gewicht en winsten tot 0,5% de index.

Bij de middelgrote fondsen ging Fugro juist met 2,1% omhoog. De bodemonderzoeker wordt volledig eigenaar van dochter Seabad Geosolutions. De Franse branchegenoot CGG doet zijn belang in de joint venture over aan Fugro. SBM Offshore won 0,8%.

Market maker Flow Traders (+1,7%) deed eveneens goede zaken.

Onderin stonden techbedrijven ASMI (-1,3%) en Besi (-0,7%).

In de smallcap-index maakt Pharming een grote sprong voorwaarts. De farmaceut, die de rechten op Ruconest heeft teruggekocht, krijgt er 0,2% bij.

Aandeelhouders van Heijmans zijn blij dat hun bedrijf een nieuw datacenter mag bouwen. Het aandeel veert 0,5% op.