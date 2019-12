Damrak: Wall Street verdiept verliezen voor AEX

De AEX-index sloot 0,9% lager op 605,83 punten. De Midkap-index verloor 0,5% tot 910,59 punten.

De Franse CAC-40 raakte 0,8% beurswaarde kwijt, de FTSE100 in Londen ging 0,7% achteruit net als de DAX. In Frankfurt is vandaag de laatste handelsdag van het jaar.

Uitschieters

Wall Street handelde met steeds groter verlies, de Dow opende met 190 punten teruggang. De markt wacht op richtinggevend nieuws. Dat zou uit het handelsoverleg kunnen komen. Volgens de South China Morning Post reist de Chinese vicepremier Liu He zaterdag met zijn hoofdonderhandelaar om het eerste deel van de handelsdeal te ondertekenen.

De Amerikaanse hndelsadviseur Peter Navarro wijst naar volgende week.

Het sentiment in Amerikaanse aandelen raakt oververhit (’dangerously overbought’), constateerde Bloomberg.

Voor handelaren is de tijd aangebroken om hun portefeuille op te schonen voor een goed begin van het nieuwe jaar. Ze bouwen risico’s af.

„De volumes moet je op dit soort dagen even vergeten. Maar bij nieuws zorgen die lage volumes soms wel voor forse uitschieters”, waarschuwt beurshandelaar Rein Schutte van Boer & Olij Vermogensbeheer.

Aandelen worden verkocht tegen een euro die afgelopen dagen opvallend aansterkte tegen de dollar. De munt ging dinsdag naar een bijna vijfmaands hoogtepunt tegen de greenback.

"De lange rentes lopen wat op, een beetje sneaky stiekem afgelopen tijd"

„Macro-economisch is er niet meteen een reden voor”, aldus Schutte. „De lange rentes lopen wel wat op, een beetje sneaky stiekem de afgelopen tijd. Er gaan meer landen van de negatieve lange rentes af. Vooral vanwege het optimisme dat Europa wat meer uit de problemen is gekomen”, zegt hij. „Ook de Brexitonzekerheid is afgekoeld. Het lijkt erop dat we de dieptepunten in de negatieve rentes grosso modo wel gezien hebben.”

Goud steeg vanaf 8 december op de rug van de zwakkere dollar (+0,2%) tot $1518). Deze markt rekent gemiddeld op een verdere stijging van de goudprijs, maar zit nu vol speculatieve posities, waarschuwt edelmetalenspecialist Georgette Boele van ABN Amro. Zij voorziet eerste een correctie begin 2020, voordat ABN Amro verder in goud zal stappen, stelt zij tegen Bloomberg.

De euro noteerde een fractie hoger tot $1,11915. Brentolie verloor terrein. De markt volgens Bloomberg-analisten een markt vol overschot als de winter voorbij is. Bitcoin verloor 1%.

Olie zwak

Bij de hoofdfondsen stond zwaargewicht ASML met 1,5% verlies onderaan. Tankopslagbedrijf Vopak verloor 1,4%, Aalberts Industries 1,1%. Shell raakte 1% kwijt.

KPN verloor 0,5% na de miljoenenboete van consumentenwaakhond ACM. Aanhangers van het verdwijnende KPN-merk XS4all zetten maandag de oprichting van concurrent Freedom Internet door.

Metaalbedrijf en AEX-zwaargewicht ArcelorMittal is dankzij +0,7% koerswinst bepalend bovenin de AEX.

Financials NN Group en Aegon hielden net 0,2% winst over.

Bij de middelgrote fondsen ging Fugro juist met 2,1% omhoog bij de slotbel. De bodemonderzoeker wordt volledig eigenaar van dochter Seabad Geosolutions. De Franse branchegenoot CGG doet zijn belang in de joint venture over aan Fugro. SBM Offshore won 1,1%. Market maker Flow Traders (+1,1%) deed in het slechte sentiment eveneens goede zaken net als AMG (+1,6%).

Onderin stonden techbedrijven ASMI (-1,3%) en Besi (-0,7%).

In de smallcap-index maakt Pharming een grote sprong voorwaarts. De farmaceut, die de rechten op Ruconest heeft teruggekocht, krijgt er 0,2% bij.

Aandeelhouders van Heijmans zijn blij dat hun bedrijf een nieuw datacenter mag bouwen. Het aandeel veert 0,5% op.