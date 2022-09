Kwart energie-intensieve bedrijven dit jaar in rode cijfers

Het gaat om bedrijven die veel stroom nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, zoals drukkers en wasserijen, metaal- en glastuinbouwbedrijven, (industriële) bakkers, steenbakkers, chemische bedrijven en fabrikanten van producten zoals kunststof en papier, schadeherstelbedrijven en slagers. De werkgeversorganisaties deden een rondvraag onder 722 van hen.

Veruit de meeste bedrijven kunnen de gestegen kosten niet of nauwelijks doorberekenen, omdat ze zich niet uit de markt willen prijzen. Een derde geeft aan inmiddels drie tot acht keer zoveel betaalt voor elektriciteit ten opzichte van vorig jaar.

In totaal heeft 65% van de ondervraagde ondernemers een variabel of aflopend contract en wordt nu, of binnenkort, geconfronteerd met fors hogere energieprijzen. Slechts 10% heeft nog een langer doorlopend contract en blijft vooralsnog buiten schot. Van de ondervraagde ondernemers verwacht een derde volgend jaar (zwaar) in de rode cijfers te duiken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van de rondvraag.

Veel Europese landen maken gebruik van verruimde staatssteunregels die momenteel binnen de Europese Unie gelden wegens de energiecrisis. „VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in gesprek met de overheid hoe ook hier bedrijven het beste kunnen worden geholpen, zodat we een verstoring van het speelveld voorkomen en om deze tijdelijke fase van extreem hoge energieprijzen te overbruggen”, stellen de organisaties in een verklaring.