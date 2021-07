Galapagos en TomTom onderuit op rode beurs

Rond 10.00 uur staat de AEX-index 0,4% lager op 742,1 punten. De AMX daalt 1,3% naar 1037,6 punten. De koersenborden in Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,5%) kleuren eveneens rood, terwijl de beurs in Londen vrijwel vlak is.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde vanochtend 1,2% lager door zorgen over de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek trouwens dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal iets minder sterk is gegroeid dan verwacht. Maar de winkelverkopen en de industriële productie namen er in juni juist sterker toe dan voorzien.

De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dichtbij de slotstanden van een dag eerder. Techreus Apple was er de uitblinker met een plus van 2,4%. Op Wall Street gaat de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting 0,3% lager van start. Voor techbeurs Nasdaq wordt een circa 0,2% hogere opening voorzien. Een uuur voordat de beurshandel in New York van start gaat, verschijnen de wekelijkse WW-cijfers.

Bekijk ook: Nibud bezorgd over jonge belegger zonder vangnet

In de AEX is techinvesteerder Prosus de koploper met een plus van 1,6%. Speciaalchemieconcern DSM wint 1,2%. DSM verplaatst zijn hoofdkantoor na een eeuw van Heerlen naar Maastricht.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-2,9%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. De AEX wordt echter vooral omlaag getrokken door Royal Dutch Shell, dat 2,4% lager staat in reactie op de lagere olieprijs. Woensdag werd bekend dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een voorlopig compromis hebben gesloten met oliekartel OPEC en zijn bondgenoten (OPEC+) over de olieproductie. De VAE zouden daarbij meer olie mogen produceren dan nu het geval is.

Just Eat Takeaway levert 1,5% in. De maaltijdbezorger verwerkte in de eerste jaarhelft opnieuw fors meer bestellingen. Dat aantal steeg met 61% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Just Eat Takeaway is ook positiever geworden over het hele jaar. Vermogensbeheerder IG had echter gerekend op nog meer groei bij het maaltijdenbestelconcern. „Een positief punt is nog wel dat het bedrijf denkt dat de ebitda-verliezen gepiekt hebben in het eerste halfjaar”, aldus IG.

Bekijk ook: Zo maakt Openbaar Ministerie miljoenen aan bitcoins buit

In de AMX is handelshuis Flow Traders (+0,4%) een positieve uitzondering. Galapagos loopt echter een koersdreun op van 11%. Het biotechconcern kwam woensdagavond laat met tegenvallende onderzoeksresultaten inzake een remmer tegen ontstekingsziektes.

Smallcapfonds TomTom gaat 15,8% achteruit. TomTom boekte in het eerste halfjaar een hogere omzet dankzij het herstel in de wereldwijde auto-industrie. De navigatiespecialist spreekt ondanks die stijging van teleurstellende resultaten, doordat chiptekorten de productie van auto’s dwars zaten. TomTom ziet zich daardoor genoodzaakt zijn omzetverwachting voor heel 2021 naar beneden bij te stellen.

Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft zijn bod op de lokaal genoteerde ICT Group (+2,5%) verhoogd naar €14,90 per aandeel. Eerder bood NPM €14,50 per aandeel ICT. Tevens werd bekendgemaakt dat aandeelhouder Invesco zijn belang van 8,8% in ICT onder het verhoogde bod zal aanbieden. Daarmee is in totaal 40% van het uitstaand aandelenkapitaal van ICT toegezegd onder het bod.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.