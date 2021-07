’Takeaway en TomTom in schijnwerpers op licht lagere beurs’

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2% lager door zorgen over de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1% in de plus. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal iets minder sterk is gegroeid dan verwacht, maar de winkelverkopen en de industriële productie namen in juni juist sterker toe dan voorzien.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com verwerkte in de eerste jaarhelft opnieuw fors meer bestellingen. Dat aantal steeg met 61% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De afgelopen 1,5 jaar heeft het bedrijf volop geprofiteerd van lockdowns en horecasluitingen in de coronacrisis. Met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liet het bedrijf sterke groei zien. In Nederland was dat met ruim een derde meer bestellingen relatief laag. Dankzij de sterke cijfers is Just Eat Takeaway positiever geworden over het hele jaar.

TomTom boekte in het eerste halfjaar een hogere omzet dankzij het herstel in de wereldwijde auto-industrie. De navigatiespecialist spreekt ondanks die stijging van teleurstellende resultaten, doordat chiptekorten de productie van auto’s dwars zaten. TomTom ziet zich daardoor genoodzaakt zijn vooruitzichten voor heel 2021 naar beneden bij te stellen.

Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft zijn bod op smallcapfonds ICT Group verhoogd naar €14,90 per aandeel. Eerder bood NPM €14,50 per aandeel ICT. Tevens werd bekendgemaakt dat aandeelhouder Invesco zijn belang van 8,8% in ICT onder het verhoogde bod zal aanbieden. Daarmee is in totaal 40% van het uitstaand aandelenkapitaal van ICT toegezegd onder het bod.

De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1823 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 72,49 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 74,19 dollar per vat.