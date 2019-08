Stakingen bij Ryanair

De Ierse piloten wilden dat Ryanair met een redelijk tegenbod voor een loonsverhoging zou komen. Dat bleef volgens de vliegers echter uit. Ryanair noemt de loonvoorstellen van de piloten op zijn beurt „onredelijk en onuitvoerbaar.” De maatschappij roept vakbond Forsa op met een nieuw, realistischer loonvoorstel te komen en terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Behalve de piloten in Ierland en Engeland, kondigde eerder ook al het cabinepersoneel in Spanje stakingen aan. Op alle dertien bases in dat land legt het cabinepersoneel tien dagen in september het werk neer, maakten ze bekend. Het cabinepersoneel is het oneens met de sluiting van twee bases van Ryanair op de Canarische eilanden.