Bijenkorf definitief in Thaise handen

Naast de Bijenkorf gaat het om Selfridges in Londen, Manchester en Birmingham, Brown Thomas en Arnotts in Ierland, evenals hun bijbehorende e-commerce platforms en het vastgoed in Londen en Manchester en vijf locaties in Ierland.

Door de transactie wordt de Selfridges-groep onderdeel van de gecombineerde portefeuille luxe warenhuizen van Central en Signa, die al eigenaar zijn van Rinascente in Italië, Illum in Denemarken, Globus in Zwitserland en de KaDeWe Group, actief in Duitsland en Oostenrijk. De pro forma jaaromzet voor de gecombineerde warenhuisportefeuille bedroeg €5 miljard in 2019.