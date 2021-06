Nieuwe Boeing 737 Max van Tui terug naar fabriek

„Veertig minuten nadat het toestel was vertrokken was er sprake van een klein technisch probleem met een hydraulisch systeem. Ze zijn veilig teruggekeerd naar het aflevercentrum van Boeing, waar het mankement snel verholpen was”, zegt Petra Kok van TUI donderdag in een toelichting.

De vlucht naar Nederland is uitgesteld in verband met de vliegtuig van de bemanning. „Ons nieuwe vliegtuig landt nu naar verwachting vrijdag op Schiphol”, aldus Kok.

TUI heeft al drie 737 Max in gebruik, die haast twee jaar hebben stilgestaan in verband met twee rampen van het vliegtuigtype in 2018 en 2019. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Er zat een fouten in het besturingssysteem en de sensoren.

Na verschillende onderzoeken werden er boetes uitgedeeld en moest Boeing de interne controle op een hoger niveau brengen. Sinds begin dit jaar mag de Max weer vliegen. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant staat onder verscherpte controle van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, die eerder in het certificeringsproces te makkelijk was afgegaan op de interne bewaking van het ontwerp-en controleproces bij Boeing.

Ondanks de problemen hebben de meeste luchtvaartmaatschappijen vertrouwen in het toestel, er zijn nauwelijks orders geannuleerd in de jaren dat het type aan de grond stond. De software en instructie aan de piloten is inmiddels aangepast.

„De schrik zit er niet in bij ons, ondanks het feit dat het nieuwe toestel terug is gekeerd. Dit gaat om een ander probleem. Het toestel komt vrijdag aan in Nederland en gaat dan naar onze hangaar in Brussel, waar de laatste zaken worden ingebouwd, zoals bijvoorbeeld de magnetron”, zegt Kok. Later deze maand verwacht TUI nog een 737 Max.