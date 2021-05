Add Value bijt niet na bod Neways: ’VDL wil voor dubbeltje op eerste rang’

Hilco Wiersma van Add Value Fund, de specialist in middelgrote- en kleinere fondsen, noemt de gang van zaken rond Neways, waar de fondsbeheerder een belang van 5% in heeft, opmerkelijk. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van Neways ondersteunt het bod van €13 per aandeel niet, maar industrieel concern VDL stond vrijdag onverwachts toch weer aan de deur te kloppen. „We zitten al sinds al jaren in Neways – in goede en in slechte tijden. Nu de goede tijden weer aanbreken, lijkt het erop dat VDL voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten.”

Rooskleurige vooruitzichten

Volgens Wiersma ligt de werkelijke waarde van Neways ’veel hoger’ dan het VDL-bod van €13 per aandeel. „De vooruitzichten voor de semiconductormarkt waar Neways actief in is, met onder meer met ASML als grootste klant, zien er in de komende jaren rooskleurig uit. In onze optiek is het aandeel tussen de €17 en €21 waard.”

Op het Damrak staat Neways flink in de belangstelling. De koers van het elektronicabedrijf schoot vrijdagochtend 6% omhoog tot boven het openbare bod dat VDL wil doen. Volgens Wiersma gaat Add Value – net als bij Hunter Douglas, waar het zich ook tegen een overnamebod verzet – alles in het werk te stellen om ’onze aandeelhouders’ te beschermen.