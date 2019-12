'Kleine opdrachten Boskalis toch positief'

De contracten hebben een gezamenlijke waarde van circa 85 miljoen euro. In Taiwan gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener erosiebescherming aanbrengen rond de funderingen voor een nieuw offshore windpark. In Denemarken wordt een vier kilometer lange gaspijpleiding in de zeebodem geïnstalleerd. De uitvoering van beide projecten staat gepland voor 2020. Het contract in Taiwan werd toegekend door Yunneng Wind Power, in Denemarken door Energinet Gas.‎

Analisten van ING beseffen dat de opdrachten niet direct een enorm verschil maken, maar vinden dat de recente stroom aan positief nieuws rond Boskalis het nodige optimisme rechtvaardigt. Langzaam maar zeker wordt de zichtbaarheid van de verschillende bedrijfsonderdelen daardoor beter. Dat is volgens de marktvorsers een noodzakelijke stap voordat de marges omhoog kunnen.

KBC heeft accumulate-advies voor Boskalis met een koersdoel van 22 euro. ING heeft het advies op buy staan en het koersdoel op 26,25 euro. Het aandeel Boskalis stond dinsdag rond 09.40 uur 0,7 procent hoger op 22,66 euro.