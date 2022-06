Afzien van dividend haalt gasreus Gazprom hard onderuit

Gazprom liet via Telegram weten dat het „in de huidige omstandigheden niet zinvol” zou zijn om dividend uit te keren. Voor veel kleine beleggers zijn die uitkeringen juist de reden om het aandeel te bezitten. Gazprom had beleggers eerder nog een dividend van 52,53 roebel per aandeel, omgerekend net geen euro, in het vooruitzicht gesteld.

Verworpen

Op de aandeelhoudersvergadering werd dat voorstel echter verworpen. Het aantal tegenstemmen kwam ongeveer overeen met het percentage in het bedrijf dat in handen is van de Russische staat. De bonussen voor de directie werden wel goedgekeurd, vermoedelijk met steun van Rusland.

Gazprom stelde in de uitleg dat de aansluiting van Russische regio’s op het gasnetwerk, wat de nodige investeringen vraagt, belangrijker is. Ook eist de overheid meer belasting van het gasbedrijf.