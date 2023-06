ABN: energietoeslag door huishoudens snel uitgegeven, meer cash gepind

Dat constateren vijf economen van ABN Amro Economisch Bureau in het economenblad ESB. Met de energietoeslag probeert het kabinet gezinnen tegemoet te komen vanwege de extreem gestegen prijzen voor met name stroom en gas. Die uitkering werd eerst op €800 gesteld, maar is snel naar €1300 per huishouden verhoogd.

Gemiddeld geeft 40% van deze huishoudens in de verschillende gemeenten in het land de uitkering van €1300 binnen drie weken uit, aldus ABN Amro. Opvallend is dat mensen vooralsnel contant geld opnemen, constateren de economen. Zij onderzochten niet waaraan de mensen het geld precis hebben uitgegeven.

Pinnen

Als mensen een energietoeslag kregen, namen ze gemiddeld meteen €166 contant op uit de geldautomaat. Daarnaast boekten ze onder andere €165 extra over en pinden ze voor €35 meer dan gemiddeld in Nederland in de winkels. Dat effect van uitgeven nam na twee weken weer af.

Gemiddeld trokken mensen die deze uitkering kregen in de eerste drie weken €518 meer van de rekening dan mensen die de steun niet kregen, aldus ABN Amro. Veel mensen hadden het geld hard nodig, zo is uit het onderzoek te halen.

Mogelijk hadden de ontvangers volgens de economen zuiniger aangedaan als de energierekening nog verder was gestegen. Op het moment van onderzoek betaalde het gros van de onderzochte rekeninghouders nog de oude, relatief lage tarieven voor energie.