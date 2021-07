Prijs nieuwbouwhuis stijgt meest in vijf jaar

De prijzen van nieuwe en bestaande koopwoningen in de Europese Unie waren in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 6,1% hoger dan in dezelfde periode in 2020.

In Luxemburg zijn de huizenprijzen het hardst gestegen met 17%, gevolgd door Denemarken (+15,3%), Litouwen (+12%), Tsjechië (+11,9%) en Nederland (+11,3%).

Alleen in Cyprus was sprake van een daling van zo’n 6%.

In het eerste kwartaal werden in ons land 66.627 bestaande koopwoningen en 6794 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is respectievelijk 29,2% en 4,2% meer dan een jaar eerder.

Meer transacties

De trend van vorig jaar, toen in alle kwartalen het aantal transacties van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen groter was dan een jaar eerder, zet in het eerste kwartaal door.

De transactieprijs van een nieuwbouwwoning was gemiddeld 16,9% hoger, de grootste stijging sinds 2015. Een bestaande koopwoning was gemiddeld 10,3% duurder dan een jaar eerder, de hoogste jaar-op-jaarstijging in bijna 20 jaar.

De huizenprijzen zijn ook in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen met gemiddeld 20%, meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vorige week. Zo’n stijging is ruim veertig jaar niet meer voorgekomen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning bedraagt nu €410.000.

In een deel van Noord-Nederland stegen de prijzen tot 30%, onder meer in Oost-Friesland en de kop van Overijssel. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht was de prijzengroei ruim 20%. Amsterdam klom uit het ’dal’ met een stijging van 14%.